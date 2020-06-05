Биогазовая станция на полигоне Тимохово будет перерабатывать до 200 тысяч тонн органических отходов в год

Установка комплекса анаэробного сбраживания на полигоне Тимохово снизит объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, улучшит органолептические показатели воздуха, позволит протестировать технологию и тиражировать ее на другие полигоны и объекты коммунальной инфраструктуры. Биогазовая станция будет перерабатывать органические отходы, вырабатывать «зеленую» электрическую, тепловую энергию и готовое, не имеющее запаха биоудобрение.

Источник фото: телеканал «360»

Объем полученного биогаза составит до 30 миллионов кубометров в год, объем выработки электрической энергии — порядка 70 млн кВтч в год, а установленная мощность установки — 10 МВт.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. По статистике, органические отходы составляют 35-50% от общего объема ТКО. Появление на полигонах генерирующих установок, работающих на основе возобновляемых источников энергии — свалочный газ, биогаз — важный шаг к улучшению экологической обстановки в Подмосковье. Подобные объекты появятся в регионе впервые, это даст возможность получать „зеленое электричество“ и значительно уменьшить неприятный запах полигонов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Источник фото: телеканал «360»

Биогазовая электростанция производит электроэнергию из органических отходов, получаемых в результате сортировки мусорных отходов. Такие электростанции широко применяются в странах Евросоюза (лидером в этой области является Германия). Вместе с тем в России данная технология только начинает находить широкое применение.

В настоящий момент на полигоне Тимохово уже смонтировано здание приема отходов с одним сепаратором, резервуары брожения, двигатели, которые подключат к самому комплексу, монтируются трубопроводы и магистрали. В перспективе планируется строительство газгольдеров для хранения газа.

На полигон Тимохово везут большое количество отходов, эти отходы сортируются. Из них отбирают всю полезную фракцию (пластик, картон, бумага и тд.) — то, что можно использовать повторно, а также органические отходы. После сортировки органика отправляется на комплекс биокомпостирования отходов — огромные резервуары около 3000 м³, внутри которых «бродят» отходы и образуется биогаз.

Полученный горючий газ будет собираться и направляться на газоочистку (газоподготовку), которая приведет показания этого газа к идеальным для использования на газопоршневых установках. На полигоне Тимохово установлены 5 двигателей мощностью 2000 квт каждый.

Благодаря данному комплексу полигон Тимохово сможет избавиться от одной из главных проблем, которая тревожит местных жителей — это неприятные запахи. Все эти газы будут «закрыты» в емкостях и далее будут использованы в качестве топлива для выработки электрической энергии.

В данный момент Министерством энергетики Московской области, полигоном Тимохово совместно с ПАО «МОЭСК» прорабатывается проект по выдаче электроэнергии в сети в качестве компенсации потерь.