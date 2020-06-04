Более 170 электрозаправок функционирует в Подмосковье

«В рамках проекта „Инфраструктура электротранспорта“ в Московской области планируется установить еще минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. Мы верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках реализации проекта проводился опрос жителей Подмосковья о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов. По результатам опроса был сформирован список, состоящий из 40 адресов в 21 муниципальном округе, где планируется установка зарядных станций. Среди них Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Лобня, Балашиха, Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки и другие.

Расширение зарядной инфраструктуры экологичного транспорта в Подмосковье происходит поэтапно, постоянно совершенствуются технические решения для удобства эксплуатации станций.

Установка электрозарядных станций является важным шагом к популяризации экологически чистого транспорта, подчеркнули в ведомстве. Владельцам электромобилей нет необходимости искать зарядные станции по своему маршруту движения, они могут зарядить свой электромобиль во дворах — и в этом году их список значительно расширится.

Еще одно важное направление деятельностям регионального ведомства — возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В частности, в Министерстве энергетики Московской области были завершены конкурсные отборы. Генерирующие установки, работающие на основе возобновляемых источников энергии (свалочный газ, биогаз), построят минимум на восьми полигонах. Бытовые отходы принесут пользу — будут служить сырьем для получения электричества. Газ, выделяемый такими отходами, будет генерироваться установками на полигонах в «зеленую» электроэнергию.

«Министерство энергетики Московской области поддерживает бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты. По статистике, органические отходы составляют 35-50% от общего объема ТКО. Появление на полигонах генерирующих установок, работающих на основе ВИЭ — биогаза — важный шаг к улучшению экологической обстановки в регионе. Подобные установки появятся в регионе впервые, это даст возможность не только получать „зеленое электричество“, но и позволит улучшить экологическую обстановку в регионе», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2018–2020 годах были отыграны конкурсы на строительство 8-ми генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. Среди них Торбеево, Тимохово , Царево, Кучино, Ядрово, Непейно, Кулаковский и Съяново. Их общий прогнозируемый объем вырабатываемой электроэнергии — 108,203 млн кВт-ч в год.