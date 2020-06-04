Более 1,8 млн тонн бытовых отходов направили в Подмосковье на вторичную переработку с начала «мусорной» реформы

«Важной частью новой структуры является создание на территории Московской области современных комплексов по переработке отходов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию семь современных объектов, шесть из которых работают на полную мощность. Восьмой по счету комплекс будет введен в строй уже в ближайшие несколько дней, — отметил Антон Велиховский, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Именно благодаря открытию подобных КПО, нам удалось перераспределить потоки на современные предприятия и закрыть 28 из 39 полигонов, в настоящее время они проходят стадию рекультивации».

На новых предприятиях применяются самые современные технологии, которые позволяют безопасно утилизировать отходы. Современное оборудование при должной морфологии позволяет извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% вторичных материальных ресурсов (стекло, бумага, картон, черный и цветной металлы, ПЭТ и иные полимеры), которые имеют товарную ценность и могут быть вовлечены в повторный хозяйственный оборот и 35% отходов, пригодных для компостирования (обезвреживания), из которых можно получить технический грунт.

Помимо 12 новых современных КПО, на территории Московской области строится 4 завода по термической утилизации отходов. Работа всех этих предприятий позволит закрыть все оставшиеся полигоны, а объем захоронения ТКО довести до 5% от образуемых отходов.