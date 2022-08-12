Бесплатный сервис по обмену вещами и товарами заработал в Подмосковье

«Кармитт» — это платформа, на которой можно отдавать ненужные вещи и находить нужные, получая при этом бонусы от партнеров проекта. Таким образом можно продлевать жизнь технике, одежде, мебели и обуви, которыми вполне могли бы пользоваться другие люди.

Сервис также поможет владельцу сдать ненужные предметы на ближайшую площадку «Мегабак».

«Платфома „Кармитт“ теперь будет доступна и для жителей Подмосковья. Чем больше вещей находят новый дом, тем меньше отходов попадает в окружающую среду. Это вклад каждого из нас в будущее нашего любимого Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Экопартнерами проекта являются представители малого и среднего бизнеса, которые в обмен за кармические баллы (кармитты), предлагают различного рода преференции, привлекательные условия для жителей Подмосковья.

«В основе проекта „Кармитт“ — забота об экологии! Мы предлагаем всем использовать наше приложение для того, чтобы продлевать жизнь вещам и делать мир чище. Вместо того чтобы на свалку выкинуть вещь, куда приятнее ее отдать тому, кто в ней нуждается», — сказал сооснователь платформы «Кармит» Александр Оганов.

Начать пользоваться сервисом очень просто. Нужно скачать бесплатное приложение «Кармитт» в Google Play или App Store либо зайти со стационарного компьютера на сайт «Кармитт». После регистрации можно размещать фотографии вещей, отдавать их и получать за это «кармитты». Их можно обменивать на разные бонусы.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подписало соглашение об информационном взаимодействии с ООО «Кармитт» 12 августа в рамках развития проекта «Мегабак». Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию Подмосковья бесценной, призвал благоустраивать лесопарки и бороться с несанкционированным сбросом мусора.