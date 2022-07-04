Воробьев рассказал о мерах по борьбе с несанкционированным сбросом мусора в Подмосковье

В Московской области будет усилен контроль за несанкционированным сбросом мусора. Этот вопрос прорабатывался на весенней сессии Мособлдумы. Были приняты законы. Они позволят заметно усилить качество работы по этому направлению, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Первое [направление] — несанкционированный сброс мусора. Вы знаете, что законом будет предусмотрена конфискация транспортного средства после соответствующего предупреждения», — напомнил глава региона.

Он также напомнил, что на прошлой неделе было совещание с правоохранительным блоком, где также обсуждалась эта тема.

«У нас есть четкая договоренность с МВД и подразделениями ГИБДД о том, что контроль, надзор за передвижениями всех автомобилей, которые потенциально могут представлять угрозу и сбрасывать мусор, будут осуществляться в штатном режиме. Прошу каждого из вас на своем уровне соответствующую работу провести», — сказал губернатор.

Воробьев обратил внимание, что в высокой стадии принятия находится закон по запаркованности. Он подчеркнул, что ситуация, когда машины паркуют на тротуарах, газонах, должна быть исключена.

«И эту сложную, важную работу с чутким отношением мы должны проводить на местах», — заметил глава Подмосковья.

Еще один закон, который внесло правительство, касается ускоренного ввода в оборот сельских земель, отметил Воробьев. Он отметил, что в области в последние годы наблюдается хорошая динамика в этой сфере.

«Вместе с тем я очень надеюсь, что после принятия этого закона мы увидим еще более заметные результаты по задействованию в обороте сельхозземель, а самое главное — по отдаче, которая должна идти», — заключил губернатор.