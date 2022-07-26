Леса занимают почти половину земель Подмосковья, и они раскинулись в черте городов. Задача — благоустроить их с комфортом для людей, но без вреда природе, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. За пять лет преобразятся 50 лесопарков.

Об этом стало известно на встрече губернатора с министром природных ресурсов России Александром Козловым.

«Мы понимаем, насколько важно обеспечивать порядок в лесах. Все, что касается чистоты, ухода, потому что экология — вещь, которая, особенно в мегаполисе, бесценна. Все мы это ценим, дорожим этим», — отметил Воробьев.

В прошлом году в Подмосковье стартовала новая программа «Парки в лесу». Места, где люди раньше отдыхали дикарями, становятся комфортными и ухоженными.

Почти 50% Московской области — это леса. Чтобы удовлетворять запрос жителей, надо создавать условия для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями Андрей Воробьев.

С момента запуска программы в Подмосковье благоустроили девять лесопарков. Они находятся в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Ленинском, Можайске, Котельниках, Балашихе.

«Должны быть элементарные удобства, начиная с туалетов и заканчивая кафе или прокатом. И мы видим, что популярность наших парков растет в арифметической прогрессии. Никакого преувеличения здесь нет, это факт», — рассказал Воробьев.

В этом году завершится преображение лесопарков в Лобне, Электростали, Балашихе, а в 2023-м — в Ленинском округе, Люберцах, Подольске, Фрязине, Химках.

Облик Подмосковья меняется: здесь комфортно жить и находиться вне зависимости от того, что рядом большой мегаполис, который добавляет свои плюсы и минусы Александр Козлов.

По словам Александра Козлова, для Подмосковья необходимо разработать отдельные и уникальные решения, связанные с благоустройством лесопарков.

«Потому что те и примеры, и задачи, которые здесь есть, очень сложно трансформировать на всю нашу страну. Сегодня перед руководителем региона, перед его командой стоят отдельные вызовы. И мы будем вам полностью содействовать и помогать — это наша общая задача, потому что все делается для людей, которые здесь живут», — заключил он.

Андрей Воробьев объяснил, что благоустройство лесопарков — бережливая работа, требующая максимального сохранения природы и аккуратного создания комфортных тропинок, мест отдыха для жителей.