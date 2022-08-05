Больше 100 кубометров старой бытовой техники сдали жители Подмосковья в «Мегабак» за три недели

С 15 июля на территории Московской области проходит экологическая акция «Сдай старую бытовую технику!». Жители везут на «Мегабак» неработающие телевизоры, сломанные чайники, перегоревшие утюги и другой ненужный хлам, который может пойти в переработку.

За время проведения акции люди сдали 100 кубических метров старой техники.

«Жители Подмосковья могут размещать свои фотографии со сданной техникой с хештэгом #сдалстаруютехникунаМегабак и за самые креативные фото можно будет получить подарки. По итогам акции комиссией будет отобрано девять победителей», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В мероприятии участвуют все площадки «Мегабак». Полный адресный перечень пунктов размещен на сайте.

Проект «Мегабак» был запущен по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. Пункты принимают от населения принимают мебель, древесину, стекло, металл, текстиль, автомобильные шины и другие виды крупно-габаритных отходов. В Подмосковье действуют таких 60 площадок, расположенных в 56 городских округах. За два с лишним года «Мегабаки» собрали свыше 110 тысяч кубометров крупного хлама.