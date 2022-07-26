Бесплатную воду раздадут на вокзалах и станциях Подмосковья в жару

Погода вновь удивила жителей Подмосковья высокими температурами. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании решили раздать пассажирам бесплатную воду, чтобы перенести жару было легче.

Получить бесплатную воду пассажиры смогут сегодня в местах отправления поездов на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

Такую акцию уже проводили в минувшие выходные.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как будет обеспечена безопасность отдыхающих этим летом в Подмосковье.