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    26 июля 2022, 16:49

    Бесплатную воду раздадут на вокзалах и станциях Подмосковья в жару

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Погода вновь удивила жителей Подмосковья высокими температурами. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании решили раздать пассажирам бесплатную воду, чтобы перенести жару было легче.

    Бесплатную воду раздадут на вокзалах и станциях Подмосковья в жару

    Получить бесплатную воду пассажиры смогут сегодня в местах отправления поездов на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком, Савеловском вокзалах и станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

    Такую акцию уже проводили в минувшие выходные.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как будет обеспечена безопасность отдыхающих этим летом в Подмосковье.