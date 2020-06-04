Баня в Долгопрудном закрылась из-за нарушения санитарных норм

Поводом для проверки стали жалобы посетительницы: ей показалось, что санитарные нормы в бане соблюдаются недостаточно хорошо. Комиссия проверила: разметка на полу есть, температуру на входе измеряют, клиенты парятся в сауне в установленном количестве. В ходе проверки было выявлено несколько нарушений: отсутствие учета посетителей и информационных досок на входе.

Владельцы долгопрудненской городской бани — не злостные нарушители. Когда в Московской области ослабили ограничения, сотрудники постарались учесть все требования, но это оказалось не так просто.

«Мы неправильно поняли учет. То есть мы считали: вот было пять, было шесть. Но не брали у них данные. Это была наша ошибка, которую мы приведем в порядок», — сказал совладелец долгопруденской городской бани Юрий Лысенков.

На устранение замечаний городским баням дали несколько дней. Штрафовать не стали, но обещали приехать с проверкой снова. Если претензий не будет, работу возобновят.

«Мы прибудем, проверим, все ли моменты соблюдаются, после чего я не вижу проблем для возобновления деятельности», — отметил начальник управления Гостехнадзора Минсельхозпрода Московской области Сергей Фролов.

Инспекторы отметили: владельцы предприятий вполне осознают, какую серьезную ответственность они несут за здоровье своих клиентов. Теперь важно, чтобы сами клиенты соблюдали требования.

«Все стандарты, маски, разметки, дезсредства можно сделать. Но если и люди не будут ответственно относиться к требованиям, мы не добьемся результата и можем спровоцировать такие, не дай бог, изменения, что это заставит нас принять решение об ограничении работы тех или иных предприятий в принципе», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Эти требования касаются не только бань и саун, но и салонов красоты, парикмахерских и даже строительных рынков, которые заработали в Московской области со среды. Маски и перчатки должны стать нормой для всех. А для злостных нарушителей предусмотрен штраф, который может достигать сотен тысяч рублей.