Почти 152 тысячи баков для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье

В Подмосковье установили 151 783 синих и серых бака для раздельного сбора отходов. При этом больше всего современных контейнеров появилось в Балашихе, Одинцове и Мытищах.

Установили свыше 124 тысяч серых баков для смешанного мусора и более 26 тысяч синих — для раздельного сбора отходов. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

На сегодняшний день Подмосковье обеспечено контейнерами для раздельного сбора на 98%, и количество регулярно увеличивается Антон Велиховский.

Специалисты отметили, что в Подмосковье в разы вырос интерес жителей к раздельному сбору мусора. Это помогает региону сразу отправлять отходы на переработку.

«В настоящее время уже 57% населения региона вовлечены в этот очень важный для экологического развития области процесс», — подчеркнул Велиховский.

Мусорные баки устанавливают в Подмосковье с учетом мнения жителей. Они помогают выбирать приоритетные места.

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по темпам и качеству ее проведения.