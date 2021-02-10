Установленные в Подмосковье баки для сортировки мусора могли бы занять все «Зарядье»

За два года в Подмосковье появилось 85 тысяч баков для раздельного сбора мусора. Их установила компания «РТ-Инвест». Такого количества хватило бы, чтобы занять всю территорию парка «Зарядье» в столице.

Компания «РТ-Инвест», входящая в государственную корпорацию «Ростех», за два года увеличила число контейнеров в три раза. На это выделили 1,5 миллиарда рублей.

Региональные операторы компании работают в разных уголках Подмосковья. Например, в Рузе, Сергиевом Посаде, Кашире. Они устанавливают синие и серые баки для сортировки мусора.

Контейнеры появляются во дворах многоквартирных домов или в частных секторах, на площадках разных экологических акций. Среди них «Мегабак» и «Подари своей елке вторую жизнь».

За два года больше всего контейнеров установили в Одинцове — семь тысяч. Следом идут Истра и Красногорск.

Специалисты отметили, что в Подмосковье в разы вырос интерес жителей к раздельному сбору мусора. Это помогает региону сразу отправлять отходы на переработку, после которой их вовлекают во вторичный оборот и применяют для создания новых товаров.

Решение о том, что региону необходима мусорная реформа, еще в 2018 году принял губернатор. Подмосковье уже назвали лидером России по темпам и качеству ее проведения.