Авиаферма заработала в Подмосковье. Там выращивают скот и научат управлять самолетом

В Московской области ферм много, но такая одна. В деревне Плешки Луховицкого городского округа есть авиаферма. Там выращивают скот, а заодно обучают пилотированию малогабаритных самолетов.

В Подмосковье ближе к авиации стали даже животные. В городском округе Луховицы развивают авиаферму. Там и скот выращивают, и учат управлять самолетами. Хозяин — бывший летчик, майор запаса Александр Позяев. Он поставил на ферме ангар с самолетами и оборудовал взлетную площадку. В будущем там и летные классы откроет.

Пару лет назад майор запаса Александр решил создать необычную ферму. Он обустроил овчарни и поставил ангар с самолетами. Теперь и летает, и овец пасет. Их у него почти 70, и к шуму мотора они не только привыкли, но и запросто могут его заглушить.

Источник фото: телеканал «360»

Самолетов на авиаферме немного. Все они легкие. В АП-21 помещается всего несколько человек. Несмотря на то, что основное его предназначение — это сельское хозяйство, здесь на нем чаще летают для обучения, или просто для души.

Скоро на самолетах будут летать курсанты летных классов. Летчик Позяев планирует обучать молодежь пилотированию.

«Обучаться на чем-то нужно, а он как раз с двойным управлением. И как говорят летчики, много ошибок прощает», — отметил летчик Александр Позяев.

Источник фото: телеканал «360»

Есть на площадке и еще одно интересное воздушное судно — автожир. Он компактный, суперлегкий и, говорят, очень плавно летит. В кабине всего два места, почти как на мопеде. Только ощущения совсем иные. Перед взлетом машина разгоняется на полосе до 200 километров в час. Винт буквально ревет, но в управлении ничего сложного. Автожир может набрать высоту три тысячи метров. В нем почти не трясет, а в окошко можно разглядеть ферму. Даже те, кто боится высоты, чувствуют себя комфортно.

Источник фото: телеканал «360»

В перспективе на авиаферме будут воспитывать юных летчиков. Так сказать, в единении с природой.

«Здесь можно молодым ребятам показать, что такое авиация. А дальше они сами принимают решение, идти им в этом направлении или оставить для кругозора и не более того», — отметил Александр Позяев.

Ну, а если с небом отношения не сложатся, здесь всегда найдется более земное хобби.