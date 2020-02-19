Большой дом для хищников. Коломенская крокодиловая ферма переедет в новое здание

Одна из знаковых точек на туристическом маршруте Коломны — крокодиловая ферма. Вот только в старом помещении хищникам уже тесно, поэтому в скором времени обитатели экофермы переберутся в более просторное и комфортабельное помещение.

Источник фото: телеканал «360»

Это Кеша, из-за пассивного образа жизни посетители часто думают, что он искусственный. Но Иннокентий просто не любит лишних телодвижений.

Источник фото: телеканал «360»

На крокодиловой ферме для такого количества хищников места, разумеется, маловато. Из-за необходимости поддерживать высокую температуру воздуха, в помещении очень душно. Сами хищники постоянно борются за место в воде.

Источник фото: телеканал «360»

«Крокодилы выясняют отношения. Дело в том, что в воде должен остаться сильнейший», — объясняет владелец фермы Сергей Балаев.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в планах хозяина — большой переезд. Уже отстроили здание под новую ферму, где бассейны будут в 10 раз больше, а местные обитатели заживут на широкую ногу.

Сегодня Крокодиловая ферма — одна из самых ярких точек на туристическом маршруте Коломны. Чтобы покормить красавцев, посетители выстраиваются в очередь.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом году ферма Балаева получила поддержку от государства. Почти полмиллиона рублей ушли на проектировку газопровода в новом доме для крокодилов.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда мы что-то потратили, мы получили субсидию. Подключение газа, мы знаем, что это сложно. Все эти годы мы топились дровами и, наконец, следующую зиму мы будем топиться газом», — говорит фермер Сергей Балаев.

Источник фото: телеканал «360»

Только на Крокодиловой ферме в год поток туристов увеличивается на сто процентов. Помимо крокодилов, в экодеревне есть и другие обитатели.

Экодеревушка — лишь один из примеров, поэтому Комитет по туризму ведет диалоги как с предпринимателями, так и с простыми жителями. Турбизнес растет в том числе и как площадка для инвестиций, опять же благодаря информационной поддержке областных проектов.

Источник фото: телеканал «360»

«И пиар, и реклама, и проекты наши „Зима в Подмосковье“ и „Лето в Подмосковье“, что дало возможность людям узнать об этом месте. Я помню, как никто не верил, что есть на территории Подмосковья улитки и крокодилы», — сказала руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Источник фото: телеканал «360»

Возможности малого бизнеса в регионе растут, благодаря чему растут и площади туробъектов, в частности, размеры Коломенской крокодиловой фермы и водоема для ее обитателей.