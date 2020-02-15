Строительство школ, ФАПов и ремонт дорог. Как изменились Луховицы за год

Глава Луховиц Владимир Барсуков выступил с отчетом об итогах развития округа за 2019 год перед общественностью. Он отметил достижения в сельском хозяйстве, социальной и медицинской сферах.

Источник фото: телеканал «360»

«Могу назвать 2019 год интересным и насыщенным во всех отношениях. Основные задачи, которые стоят перед нами: увеличение средней заработной платы луховичан, развитие сельского хозяйства, промышленности и торговли, привлечение инвестиций, модернизация образования и здравоохранения, развитие культуры, спорта, молодежной политики и других сфер. Над всем этим наша команда работала на протяжении года. Общими усилиями нам удалось добиться хороших результатов», — отметил Владимир Барсуков.

Источник фото: телеканал «360»

В городском округе за прошедший год увеличились объемы отгруженной промышленной продукции на 8,4%, сельскохозяйственной продукции — на 4,4%. В 2019 году было введено в оборот более двух тысяч га земли. Тепличный комбинат «Луховицкие овощи» вырастил почти пять тысяч тонн огурцов и томатов.

Источник фото: телеканал «360»

Говоря о социальной сфере, Владимир Барсуков напомнил, что в Луховицах стартовало строительство двух школ.

«Сейчас мы сразу строим две школы: в северной части города Луховицы — на 400 учащихся, в поселке Газопроводск — на 154 обучающихся. Мы планируем капитальный ремонт 2 детских садиков, 9-й школы на этот год», — рассказал глава Луховиц Владимир Барсуков.

Источник фото: телеканал «360»

Глобальными переменами ознаменовался 2019 год и для работников 11-го детского сада. В октябре здесь завершили капитальный ремонт. Строители поменяли все коммуникации, отремонтировали кровлю, утеплили фасад.

Источник фото: телеканал «360»

Детский сад стал доступен для маломобильных групп населения, появился пандус. Также детский сад подключили к системе видеонаблюдения «Безопасный регион».

Источник фото: телеканал «360»

Отметил глава округа перемены и в сфере здравоохранения. Так, в Луховицкой поликлинике организованы сестринские посты. Медсестры взяли на себя всю рутинную работу. Они проводят анкетирование, записывают на обследование, заполняют курортно-санаторные карты.

Источник фото: телеканал «360»

За это нововведение, а также проведение диспансеризации, открытие кабинета профилактики Луховицкую поликлинику в прошлом году признали лучшей в Московской области. В качестве подарка медучреждению вручили сертификат на восемь миллионов рублей. Эти средства пошли на приобретение аппарата УЗИ экспертного класса.

Источник фото: телеканал «360»

Луховицкая центральная больница тоже получила новое медицинское оборудование — на сумму 76,3 миллиона рублей, а также машину скорой помощи.

В 2020 году в Луховицах построят два фельдшерско-акушерских пункта. Уже выделены три участка для строительства ФАПов и кабинета врача общей практики.

Источник фото: телеканал «360»

Среди других достижений округа — ремонт порядка 50 километров региональных и более 8 километров муниципальных дорог, а также 255 подъездов в многоквартирных домах, благоустройство 14 дворовых территорий. Также в 2019-м завершился ремонт паромной переправы в селе Дединово, модернировали освещение на Аллее Героев. А жители шести аварийных бараков получили ключи от новых благоустроенных квартир.

Источник фото: телеканал «360»

В 2020-м продолжится ремонт соцобъектов, начнется масштабная реконструкция стадиона «Спартак». Порядка 300 миллионов рублей вложат в этом году в ремонт дорог.