Новая выставка открылась в музее ВВС в Монине. Там можно увидеть самолеты Великой Отечественной войны

В Центральном музее Военно-воздушных сил в поселке Монино открыли новую экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представили уникальные самолеты.

Александр Санников знает все об истории самолетов. С детства он увлекался авиамоделированием, затем летал на планере, окончил военное училище, долгое время преподавал курсантам летное дело. Выйдя на пенсию, Александр остался верен своему делу. Уже порядка десяти лет он рассказывает об истории самолетов в музее ВВС.

«Это, конечно же, воспитание молодого поколения. Военно-патриотические вопросы, которые мы здесь решаем. Какое мощное идеологическое воздействие идет со стороны Запада! И сейчас очень важно не упустить нашу молодежь. А здесь есть про что рассказывать. Здесь есть о чем говорить», — отметил Александр Санников, руководитель технического отдела Центрального музея ВВС.

Источник фото: телеканал «360»

Самая зрелищная часть экспозиции находится возле военно-транспортного самолета Ли-2. Она воссоздает в деталях партизанский полевой аэродром. Здесь можно увидеть, как были организованы доставка вооружения и продовольствия, эвакуация больных и раненых. Жители Монина непосредственно приняли участие в воссоздании этой страницы истории.

«Сейчас уже настолько мало осталось артефактов на руках. Но, тем не менее, жители Монина, гарнизона с удовольствием принесли одежду, которая осталась от дедушек и бабушек, летчиков, какие-то котелки. И они с удовольствием это передали в музей уже на постоянную экспозицию. Мы даже не ожидали. Даже елочки искусственные принесли», — рассказал заместитель начальника Центрального музея ВВС Анатолий Мирошниченко.

Новую экспозицию оценил летчик-фронтовик генерал-майор авиации Виктор Свищев. С апреля 1943 года он воевал в составе войск Северо-Западного, второго Прибалтийского и Ленинградского фронтов. Служил старшим летчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи — до конца войны.

«Летал почти на всех самолетах, которые здесь в зале стоят. Почти на всех. На Ил-2 сделал 90 боевых вылетов. Представлен был к званию героя», — сказал Виктор Свищев.

Источник фото: телеканал «360»

В ряду советских воздушных фронтовиков можно увидеть и «американцев» — самолеты, поставленные в рамках военной помощи союзникам. Из десяти машин, представленных в экспозиции, семь являются памятниками науки и техники Российской Федерации.

«Решающую роль в разгроме фашизма и нацизма сыграл, конечно же, Советский Союз. И для нас очень важно, что сюда будут приходить люди, которые все это увидят своими глазами», — отметил директор Центрального музея ВВС Александр Никонов.

Источник фото: телеканал «360»

Новая экспозиция позволяет увидеть на одной площадке летные машины, которые использовались в годы войны. Дополняют ее образцы авиационных двигателей и вооружения, картины художников студии имени Митрофана Грекова, иллюстрирующие действия авиации, бюсты летчиков — Героев Советского Союза. Экспозиция уже открыта для посещения.

«Посмотреть, послушать то, что сейчас рассказывают об истории создания, о годах войны проведенных, о погибших и летчиках, и самолетах — это очень многого стоит. Это одно из выдающихся событий Подмосковья и даже России», — отметил депутат Московской областной думы Иван Жуков.