Самовольных и аварийных построек в Подмосковье стало еще на 261 меньше
Сотни аварийных, самовольных и недостроенных зданий убрали в Подмосковье за три месяца. Половину снесли, а оставшиеся помещения привели в порядок.
Это подчеркнул председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. По его словам, с начала года устранили 261 здание.
Из них 52% снесли, а 48% достроили и привели в соответствие установленным требованиям
Он добавил, что темп этой работы наращивают по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
По словам Владислава Гордиенко, за три месяца больше всего построек ликвидировали в Одинцове — 25, Солнечногорске — 24, Ступине — 18, Ленинском — 14 и Домодедове — 13.
«Ликвидация недостроенных зданий вызывает повышенный интерес у жителей. Она будет продолжена и в дальнейшем», — добавил он.
Гордиенко уточнил, что сейчас в работе находятся 2,5 тысячи объектов, попадающих в названные категории.