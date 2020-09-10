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    10 сентября 2020, 11:58

    Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей

    Анастасия Аброськина, Екатерина Гурова

    В подмосковном Егорьевске снесли давно заброшенное здание бывшей фермы. Оно располагалось в 200 метрах от деревни Анненка и было в аварийном состоянии. Его убрали для безопасности жителей.
    Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей | Изображение 1

    Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.

    Так, в Егорьевске было аварийное помещение животноводческой фермы. Здание построили еще в далеких 1970–1980 годах. Об этом рассказал председатель подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

    Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей | Изображение 2

    Она принадлежала совхозу, затем перешла в частную собственность. Объект был признан аварийным, подлежащем сносу и включен в перечень объектов для ликвидации

    Владислав Гордиенко.

    Он подчеркнул, что ферму снес собственник, понимая, что здание «представляло угрозу жизни и здоровью жителей Анненки».

    Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей | Изображение 3

    В округе продолжают сносить подобные помещения. Всего нашли 96 незавершенных построек, из которых 20 — самовольные. Уже снесли 17 зданий — в работе остались 79 объектов.

    Новости SMI.FM