Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей

В подмосковном Егорьевске снесли давно заброшенное здание бывшей фермы. Оно располагалось в 200 метрах от деревни Анненка и было в аварийном состоянии. Его убрали для безопасности жителей.

Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.

Так, в Егорьевске было аварийное помещение животноводческой фермы. Здание построили еще в далеких 1970–1980 годах. Об этом рассказал председатель подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Она принадлежала совхозу, затем перешла в частную собственность. Объект был признан аварийным, подлежащем сносу и включен в перечень объектов для ликвидации Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что ферму снес собственник, понимая, что здание «представляло угрозу жизни и здоровью жителей Анненки».

В округе продолжают сносить подобные помещения. Всего нашли 96 незавершенных построек, из которых 20 — самовольные. Уже снесли 17 зданий — в работе остались 79 объектов.