Ферму-заброшенку снесли в Егорьевске для безопасности жителей
Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.
Так, в Егорьевске было аварийное помещение животноводческой фермы. Здание построили еще в далеких 1970–1980 годах. Об этом рассказал председатель подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Она принадлежала совхозу, затем перешла в частную собственность. Объект был признан аварийным, подлежащем сносу и включен в перечень объектов для ликвидацииВладислав Гордиенко.
Он подчеркнул, что ферму снес собственник, понимая, что здание «представляло угрозу жизни и здоровью жителей Анненки».
В округе продолжают сносить подобные помещения. Всего нашли 96 незавершенных построек, из которых 20 — самовольные. Уже снесли 17 зданий — в работе остались 79 объектов.