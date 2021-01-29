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    29 января 2021, 14:23

    Тысячу самовольных и незавершенных построек убрали в Подмосковье за год

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Вопросы, связанные более чем с тысячью самовольными и незавершенными постройками, решили в Московской области за год. Например, снесли аварийные здания и те, которые портили архитектурный облик городов.
    Тысячу самовольных и незавершенных построек убрали в Подмосковье за год | Изображение 1

    В Подмосковье убрали еще 1078 небезопасных, недостроенных и самовольно возведенных объектов. А это в три раза превышает изначальный план, отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

    И мы непрерывно наращиваем динамику для ликвидации недостроев

    Владислав Гордиенко.

    По его словам, 60% проблемных зданий снесли, а 40% достроили и привели в порядок.

    Тысячу самовольных и незавершенных построек убрали в Подмосковье за год | Изображение 2

    Больше всего работ провели в Одинцове, где решили вопросы по 221 такому объекту. Следом идут Орехово-Зуево, Солнечногорск, Ленинский округ и Котельники.

    «После устранения недостроев мы можем улучшить визуальное восприятие городов, а тажке вовлечь неиспользуемые участки в хозяйственную деятельность и создать новые рабочие места», — отметил Гордиенко.

    Он добавил, что такая работа поможет освободить территории для социальных объектов, парков и скверов.