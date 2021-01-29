Тысячу самовольных и незавершенных построек убрали в Подмосковье за год

В Подмосковье убрали еще 1078 небезопасных, недостроенных и самовольно возведенных объектов. А это в три раза превышает изначальный план, отметил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

И мы непрерывно наращиваем динамику для ликвидации недостроев Владислав Гордиенко.

По его словам, 60% проблемных зданий снесли, а 40% достроили и привели в порядок.

Больше всего работ провели в Одинцове, где решили вопросы по 221 такому объекту. Следом идут Орехово-Зуево, Солнечногорск, Ленинский округ и Котельники.

«После устранения недостроев мы можем улучшить визуальное восприятие городов, а тажке вовлечь неиспользуемые участки в хозяйственную деятельность и создать новые рабочие места», — отметил Гордиенко.

Он добавил, что такая работа поможет освободить территории для социальных объектов, парков и скверов.