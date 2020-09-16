16 сентября 2020, 12:04
Аварийный дом 1951 года снесли в подмосковной Кашире
Аварийный жилой дом №1 на Сиреневой улице снесли в подмосковной Кашире. Ему пошел бы восьмой десяток: здание построили в 1951 году. Износ вырос до 65%, и дом признали непригодным для жизни.
Постройка занимала участок площадью свыше 410 квадратных метров. Это отметил председатель подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Со временем жилье пришло в негодность, в связи с чем здание признали аварийным. В настоящее время этот участок свободен от построекВладислав Гордиенко.
В округе продолжают сносить подобные помещения. Всего нашли 38 незавершенных построек, из которых 12 — самовольные. Уже снесли 19 зданий, а это 50% от общего количества.
Такую работу в Подмосковье проводят регулярно — сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.
Так, например, в Егорьевске снесли заброшенное здание бывшей фермы. Оно находилось в 200 метрах от деревни Анненки и давно было в аварийном состоянии.