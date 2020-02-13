Аптечный пункт появился в волоколамском селе Ярополец. Жители ждали его открытия 5 лет

В волоколамском селе Ярополец открылся новый аптечный пункт. Жители ждали этого события 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Теперь у жителей нет необходимости ехать за лекарствами в Волоколамск, все необходимые препараты они могут приобрести рядом с домом. Большую помощь в открытии этого учреждения оказало Волоколамское районное потребительское общество.

Аптечный пункт состоит из торгового зала и помещения для фасовки и хранения медикаментов, где есть все необходимое оборудование.

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа по инвестиционной деятельности Алексей Нагорный напомнил, что в Яропольце проживает более 1000 человек, а само село носит звание «Населенный пункт воинской доблести».

«Жители села не раз обращались в администрацию поселения с просьбой открыть аптеку. И вот, наконец, в микрорайоне открылся аптечный пункт, который работает с 8 утра до 8 вечера, включая выходные. Теперь яропольчане смогут приобрести необходимые лекарства в шаговой доступности», — отметил Алексей Нагорный.

Открытие аптеки стало для яропольчан настоящим праздником. На открытие пришло много людей, которые смогли в этот же день купить необходимые медикаменты. Работает аптечный пункт с 8:00 до 20:00 часов, без выходных и без перерыва на обед.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Местная жительница Елена Перова рассказала, что очень долго ждала, пока кто-нибудь откликнется на просьбы об открытии аптечного пункта.

«Наконец, наши пожелания были услышаны. Раньше мы элементарно не могли купить самые простые лекарства или таблетки, приходилось ездить в город. Особенно радуют часы работы — для нас, местных жителей, они очень удобны», — заметила Елена Перова.

Еще один житель села Александр Котов обратил внимание на то, что благодаря поддержке местной администрации для развития здравоохранения в муниципалитете делается действительно многое.

«За последний год в округе открыли два ФАПа, завезли много нового оборудования в Волоколамскую центральную районную больницу. И, наконец, открыли долгожданную аптеку в нашем селе! Огромное спасибо нашей администрации за внимательное отношение к потребностям жителей», — добавил Александр Котов.