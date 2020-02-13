    13 февраля 2020, 11:13

    Аптечный пункт появился в волоколамском селе Ярополец. Жители ждали его открытия 5 лет

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    В волоколамском селе Ярополец открылся новый аптечный пункт. Жители ждали этого события 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
    Аптечный пункт появился в волоколамском селе Ярополец. Жители ждали его открытия 5 лет

    Теперь у жителей нет необходимости ехать за лекарствами в Волоколамск, все необходимые препараты они могут приобрести рядом с домом. Большую помощь в открытии этого учреждения оказало Волоколамское районное потребительское общество.

    Аптечный пункт состоит из торгового зала и помещения для фасовки и хранения медикаментов, где есть все необходимое оборудование.

    Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа по инвестиционной деятельности Алексей Нагорный напомнил, что в Яропольце проживает более 1000 человек, а само село носит звание «Населенный пункт воинской доблести».

    «Жители села не раз обращались в администрацию поселения с просьбой открыть аптеку. И вот, наконец, в микрорайоне открылся аптечный пункт, который работает с 8 утра до 8 вечера, включая выходные. Теперь яропольчане смогут приобрести необходимые лекарства в шаговой доступности», — отметил Алексей Нагорный.

    Открытие аптеки стало для яропольчан настоящим праздником. На открытие пришло много людей, которые смогли в этот же день купить необходимые медикаменты. Работает аптечный пункт с 8:00 до 20:00 часов, без выходных и без перерыва на обед.

    Аптечный пункт появился в волоколамском селе Ярополец. Жители ждали его открытия 5 лет | Изображение 1
    Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

    Местная жительница Елена Перова рассказала, что очень долго ждала, пока кто-нибудь откликнется на просьбы об открытии аптечного пункта.

    «Наконец, наши пожелания были услышаны. Раньше мы элементарно не могли купить самые простые лекарства или таблетки, приходилось ездить в город. Особенно радуют часы работы — для нас, местных жителей, они очень удобны», — заметила Елена Перова.

    Еще один житель села Александр Котов обратил внимание на то, что благодаря поддержке местной администрации для развития здравоохранения в муниципалитете делается действительно многое.

    «За последний год в округе открыли два ФАПа, завезли много нового оборудования в Волоколамскую центральную районную больницу. И, наконец, открыли долгожданную аптеку в нашем селе! Огромное спасибо нашей администрации за внимательное отношение к потребностям жителей», — добавил Александр Котов.