Новый ФАП открылся под Волоколамском. Он примет до 600 пациентов

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Волоколамском городском округе. Теперь к врачу смогут попасть жители четырех деревень — а это около 600 человек.

К врачу смогут попасть жители четырех населенных пунктов — деревень Зубово, Михайловское, Тимонино и поселка Тимонино, а это около 600 человек. Обследование начинается с приемного кабинета. Здесь будет рабочее место фельдшера — компьютер, принтер, аппарат ЭКГ. Все новое, упаковку еще даже не распечатали.

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В новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тимонино будут наблюдаться женщины с нормально протекающей беременностью. Чтобы предотвратить патологию и при необходимости, будущих мам будут отправлять в специализированные медучреждения. Проверили и палаты временного пребывания пациентов. Здесь чисто, светло и тепло. Все, что необходимо больному имеется: ингалятор, инфракрасное одеяло, шины, костыли, а также кровати и санузел.

Источник фото: телеканал «360»

Первым пациентом здесь стал депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев. Оказалось, он и фельдшер Лариса Битная — земляки.

«Работать и жить очень удобно, настолько удобно, ну сами можете представить — две минуты, и я на работе. Мне очень нравится эта программа», — отметила фельдшер.

Источник фото: телеканал «360»

Фельдшерско-акушерский пункт открывают благодаря региональной программе. В этом году по ней запущено уже 12 таких медицинский учреждений.

«Работа идет серьезными темпами и взята на контроль губернатором. Были определенные проблемы, но на сегодняшний день работа идет правильно», — отметил заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Владимир Вшивцев.

Источник фото: телеканал «360»

На прием жители деревень смогут приходить в любое время дня и ночи.

«В этом и заключается вся прелесть ФАПов, по сравнению с центральной районной больницей и амбулаторией, которые после 20:00 уже не работают. А здесь фельдшер живет с другой стороны, поэтому его можно тревожить круглосуточно», — отметил начальник территориального управления министерства здравоохранения Московской области Игорь Халястов.

Источник фото: телеканал «360»

Жители свой фельдшерско-акушерский пункт ждали давно, все решили проверить сами. Новое медучреждение понравилось — теперь медпомощь стала доступнее.

«Ой, какая благодать, как все хорошо, все для нас. Спасибо», — поделилась местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Сравнивать им есть с чем: старое здание прежнего фельдшерско-акушерского пункта — в 20 метрах. Деревенские шутят: так выглядит их старая и новая жизнь.