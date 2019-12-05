Волоколамская ЦРБ получила офтальмологический комбайн. Диагностика заболеваний стала проще

Офтальмологический комбайн поступил в Волоколамскую центральную районную больницу. Высокотехнологичный функциональный комплекс поможет специалистам упростить диагностирование заболеваний глаз. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Волоколамская ЦРБ продолжает пополняться новым современным оборудованием по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья». В декабре в больницу поступил офтальмологический комбайн — это высокотехнологичный функциональный современный комплекс, способный предоставить укомплектованное рабочее место медицинского специалиста по глазным заболеваниям.

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Заместитель главного врача Волоколамской ЦРБ Вера Вдовина пояснила, что с получением нового современного оборудования для офтальмологического кабинета улучшится диагностика заболеваний органов зрения. «Офтальмологический комбайн позволяет настроить необходимое положение приборов для пациентов любого роста и телосложения», — добавила замглавврача.

С помощью высокотехнологичного оборудования врач проводит осмотр и диагностику, имея все базовые приборы под рукой. Офтальмологический комбайн позволяет существенно сэкономить рабочее пространство кабинета, облегчить работу врача-специалиста и сократить время обследования.

При помощи фороптера (прибор, используемый офтальмологами во время обследования — прим. ред.) возможно проверить остроту зрения и подобрать полную коррекцию для глаз. Уже совсем скоро будет закончен ремонт кабинета компьютерной томографии, где будет установлен новый компьютерный томограф.

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Местный житель Максим Потапов очень доволен, что в городе начало появляться нужное современное оборудование. «Теперь можно проверить свое зрение на высокотехнологичной медтехнике, причем это не займет много времени. Жители Волоколамска оценят такую полезную технику, ведь многие люди имеют проблемы со зрением», — уверен Максим Потапов.

Анастасия Селиванова также считает, что любое медицинское оборудование — нужное: «Особенно оборудование, которое предназначено для выявления проблем со зрением. Все жители Волоколамска ждут новых и квалифицированных специалистов, которые смогут нас качественно обслуживать на новой технике».

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Среди поступившего в Волоколамскую ЦРБ нового оборудования — операционный стол Trumpf производства Германии. Это специальное устройство, которое позволяет позиционировать пациента определенным образом для проведения хирургической, эндоскопической или другой операции.

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За последние два месяца в медицинские организации Московской области поступило 45 единиц тяжелого медоборудования — рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, аппарат компьютерной томографии. На закупку медицинской техники было направлено порядка 600 миллионов рублей — в рамках национального проекта «Здравоохранение», а также губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

Всего в 2019 году в медицинские организации Подмосковья поступят 146 единиц тяжелого медицинского оборудования. Помимо рентген-аппаратов, флюорографов, КТ и маммографов, в больницы и поликлиники также поступят аппараты МРТ и ангиографы.