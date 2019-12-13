Волоколамск — настоящая подмосковная шкатулка древностей и достопримечательностей. Здесь интересно и познавательно можно погулять в любое время года, но именно зимой город подарит туристу наибольший спектр впечатлений. Как увидеть панораму заснеженного древнего города, где поклониться святыне XV века и что увезти с собой в качестве сувенира — в материале «360».

Приехав в Волоколамск, верующие в первую очередь должны посетить Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь, построенный в XV веке. Обитель является объектом культурной значимости для страны. Здесь расположен единственный в России Музей Библии и хранятся редчайшие экземпляры, например, Острожская Библия, написанная в 1581 году.

Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь был основан в 1479 году преподобным Иосифом во имя Успения Божией Матери. Для паломников он может стать четким ориентиром того, как прожить жизнь земную, чтобы удостоиться жизни вечной. Объект, некогда бывший одним из богатейших монастырей России, возвышается над зимней пасторальной природой области — стоит на заснеженном поле, на берегу замерзшего озера, окруженного побелевшими деревьями.

Паломники отмечают, что, несмотря на свою грандиозную историю — а святыня пережила и Смутное время, и ужасы войны, — монастырь не производит пугающего впечатления. Напротив, здесь всегда тихо и спокойно, а захватывающую атмосферу дополняют зимние пейзажи. На территории монастыря нет изматывающей суеты, царят размеренность и благодать. Здесь все дышит умиротворением и гармонией. В будние дни здесь немноголюдные службы, а во время церковных праздников — торжественные богослужения и мероприятия для детей, например, снежное Рождество с елками, представлениями и подарками.

Не так давно монастырь полностью отреставрировали, сделали гостиницу для паломников, обновили роспись в главном соборе. Теперь приезжие могут отдохнуть душой и телом, прогуливаясь по живописной территории святого места.

Доехать до монастыря не составит труда. Едем на машине по Новорижскому шоссе, потом съезжаем по указателю в сторону поселка Чисмена. А после по прямой до населенного пункта Теряево. Монастырь найти несложно, ведь повсюду указатели.

Пешеходы тоже не заблудятся: садимся на Рижском вокзале на поезд до станции Чисмена, а потом на автобус №23 до остановки «Теряево».

Город дышит историей

Если вы не бывали в Волоколамском кремле, то зима — самое подходящее время, чтобы исправить эту оплошность. Уникальный памятник истории, культуры и архитектуры располагается на валу, откуда открывается великолепный вид на заснеженный город. На кремлевском холме расположен соборный комплекс, датирующийся XV веком. Именно тогда Волоколамск вошел в состав Московского княжества. Завершает композицию искусно выполненная ограда в неорусском стиле, которой исполнилось уже без малого два века.

Внутри Кремля каждый откроет для себя что-то новое. В экспозиции местного музея представлены уникальные находки IV века, когда на территории северо-западного Подмосковья появился первый человек. Большая часть представленных предметов старины рассказывает о периоде образования города — начале XII века, а также об истории дворянских усадеб — Муравьевых-Романовых в селе Осташево и Гончаровых-Чернышевых в селе Ярополец. Кстати, проход на территорию Кремля абсолютно бесплатный.

Добраться до этой достопримечательности можно напрямую на электричке. От Рижского вокзала до Волоколамска едем на электричке. После можно прогуляться.

Источник фото: телеканал «360»

Лучше заморских диковинок

Говоря о Волоколамске, нельзя не упомянуть одну из главных «вкусных достопримечательностей» района — фермерский сыр. Всего в паре километров от Волоколамска в 2015 году появилось небольшое хозяйство, которое получило название «Территория Молока».

Ее основал ветеринарный врач Дмитрий Марченко. На протяжении почти двух десятков лет он лечил животных, после чего решил отойти от дел и заняться своим хобби. Сейчас в «Территории Молока» живут больше сотни коз, свыше 30 овечек и несколько коров. И следят за этим всего несколько человек. Дмитрий со своим большим опытом в ветеринарии подошел к процессу с душой. Каждое животное в стаде обласкано, а потому и дает большой удой.

Основатель фермы изначально решил, что не будет брать кредиты. С собственных накоплений и с помощью двух бизнес-партнеров он закупил лучшее оборудование — автоматический доильный аппарат, итальянский сыроварный котел и даже ветряные электростанции. Приобрести здесь можно козье и коровье молоко, а также сыры высочайшего качества.