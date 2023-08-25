Важное 25 августа 2023, 17:08 Андрей Воробьев: школы Подмосковья проверят на антитеррористическую защищенность

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Школы Подмосковья проверят на антитеррористическую защищенность к 1 Сентября, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Безопасность — самое важное, подчеркнул он. В День знаний дороги рядом со школами и детскими садами будет патрулировать полиция.

«В День знаний самое важное — безопасность. Мы проверяем все школы на антитеррористическую защищенность. На всех объектах есть тревожные кнопки с выводом на пульт охраны», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Вместе с тем во всех школах и детских садах пройдут тренировки по пожарной безопасности.

«Дороги к школам и садам 1 Сентября будут патрулировать наряды», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев наградил директоров самых лучших школ Подмосковья. Абсолютными лидерами в образовании за 2023 год стали Физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова.

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