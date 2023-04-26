Важное 26 апреля 2023, 14:06 Андрей Воробьев: флагманские школы Подмосковья стали уникальными для новых талантов и побед Андрей Воробьев и Сергей Кравцов поприветствовали школьников на всероссийской олимпиаде

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Московская область впервые принимает у себя финал всероссийской олимпиады по литературе. Свыше 300 талантливых школьников приехали в гимназию имени Примакова. Это один из образовательных кластеров с лучшей техникой и кампусами для проживания. Детей встретили министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Андрей Воробьев.

Образовательные кампусы Подмосковья напоминают небольшие городки, где есть удобные учебные классы, лаборатории, кампусы для проживания школьников со всей России, мастерские, а где-то даже планетарий.

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Всего таких площадок в Московской области будет три, две уже работают. Это современная и комфортная среда для развития талантов школьников.

Мы хотим, чтобы вы, ребята, поступили в лучшие вузы, реализовали свои таланты. У нас в Подмосковье три кластера для подготовки детей. Этот — гуманитарный. Он здесь, на базе гимназии имени Примакова. Андрей Воробьев

Помимо гуманитарного, в Подмосковье есть два кластер естественно-научного направления. Один из них находится в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, а второй вскоре откроют в Истре — это место станет альма-матер будущих айтишников и инженеров.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер. Поэтому желаю всем успеха», — обратился Андрей Воробьев к участникам всероссийской олимпиады.

Особый подход к улучшению образования

В Подмосковье выбрали именно кластерный подход для улучшения системы образования.

«Кластерный подход, система флагманских школ — это то, что дает нам возможность повышать качество образования, а нашим ребятам — реализовать себя и проявить свои знания в том, что им интересно», — сказал губернатор.

Год назад Московская область заняла второе место в общекомандном зачете всероссийской олимпиады школьников — от региона было 309 победителей и призеров.

«Надеемся, что в этом году результат нас еще больше порадует — на данный момент у нас уже 334 диплома. <…> Хочу сказать слова благодарности Сергею Сергеевичу Кравцову за постоянное внимание к нашему региону и участие в реализации значимых для нас проектов», — отметил Воробьев.

Грандиозный финал олимпиады

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех школьников с выходом в финал олимпиады и подчеркнул, что литература — очень важный предмет.

Это культура, переживания, те произведения, которые формируют человека, поэтому очень важно читать в школе. Вы очень талантливые, и уверен, что среди вас есть новые поэты и писатели, которые прославят нашу страну. Сергей Кравцов

Он поблагодарил губернатора Подмосковья за организацию заключительного этапа. Помимо основной программы, ребят ждет насыщенная дополнительная.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы предоставлять все возможности для развития способностей и талантов наших школьников. В нашей стране созданы для этого все условия», — добавил министр.

В финале олимпиады по литературе — 321 школьник со всей России. Московскую область представляют 17 ребят. Дипломы, действующие четыре года, дают право на поступление в любой вуз страны.

Всероссийская олимпиада — самое масштабное интеллектуальное соревнование школьников в России. Каждый год ее проводят по 24 предметам, а охват превышает миллион учеников.

«К нам приехали ребята из 88 регионов вместе с учителями, тренерами, наставниками. Это особенно важно в Год педагога и наставника. Они будут жить у нас и состязаться на протяжении целой недели», — сказала директор гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе.

Кластеры Подмосковья — какие они?

Осенью в образовательном кластере при гимназии имени Примакова откроют новый корпус на тысячу мест. Обустроят уникальные лаборатории, спортивные, хореографические и тренажерный залы.

Уже сейчас здесь есть спортивный стадион с трибунами, четыре кампуса для проживания школьников и один — для педагогов.

К началу нового учебного года в кластере в Долгопрудном откроют современный кампус для проживания и уникальный детский технопарк с мастерскими и планетарием.

Кластер в Истре будет инженерно-технического профиля. Там по международным стандартам обучения смогут готовить будущих инженеров и айтишников.

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