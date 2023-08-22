22 августа 2023, 13:13
«С душой — на результат». Губернатор Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья
Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья за 2023 год
Рейтинг лучших школ Подмосковья огласили на областном педагогическом форуме. Его открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Абсолютными лидерами в образовании за 2023 год стали Физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова.
Вместе с тем на форуме озвучили топ-3 школ Подмосковья в этом году. Тройку лидеров возглавил физтех-лицей № 5 в Долгопрудном.
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На второй позиции — гимназия «Логос» в Дмитрове, на третьей — Балашихинский лицей.
Награды директорам вручил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что абсолютное большинство школ уже начали готовиться к учебному году, а областной форум педагогов — добрая и важная традиция в преддверии сентября.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду, именно команду, за достойные результаты прошедшего учебного года.
Андрей Воробьев
По его словам, «воспитанный человек, вооруженный знаниями, имеет перспективы в будущем». Основная задача образования — дать все шансы для реализации ребенка в будущем.
«Я хочу, чтобы каждый из нас с вами чувствовал ответственность, работал с душой на результат. Ради страны, нашего Подмосковья. Еще раз слова благодарности за вашу очень благородную, важную работу, профессию, за ваш труд», — подчеркнул он.
Ценность наставничества
По словам губернатора, именно педагог — а он же и наставник — вдохновляет ребенка учиться, помогает раскрыть потенциал и таланты.
«Но, конечно, во многом это заслуга ребят. Как известно, в юном возрасте, да, кто-то с удовольствием грызет гранит науки, кто-то съедает книги, образно говоря. Но чаще всего это происходит тогда, когда ребенка вдохновляет наставник, учитель, когда он раскрывает в нем потенциал и талант. И я очень часто в наших школах вижу именно такие отношения ученика и учителя. Именно в наставничестве, в таком диалоге видно, что ребята добиваются хороших результатов», — отметил Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьев
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