Важное 22 августа 2023, 13:13 «С душой — на результат». Губернатор Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья Андрей Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья за 2023 год

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Рейтинг лучших школ Подмосковья огласили на областном педагогическом форуме. Его открыли губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский. Абсолютными лидерами в образовании за 2023 год стали Физтех-лицей имени Капицы и гимназия имени Примакова.

Вместе с тем на форуме озвучили топ-3 школ Подмосковья в этом году. Тройку лидеров возглавил физтех-лицей № 5 в Долгопрудном.

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На второй позиции — гимназия «Логос» в Дмитрове, на третьей — Балашихинский лицей.

Награды директорам вручил Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что абсолютное большинство школ уже начали готовиться к учебному году, а областной форум педагогов — добрая и важная традиция в преддверии сентября.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить всю нашу большую команду, именно команду, за достойные результаты прошедшего учебного года. Андрей Воробьев

По его словам, «воспитанный человек, вооруженный знаниями, имеет перспективы в будущем». Основная задача образования — дать все шансы для реализации ребенка в будущем.

«Я хочу, чтобы каждый из нас с вами чувствовал ответственность, работал с душой на результат. Ради страны, нашего Подмосковья. Еще раз слова благодарности за вашу очень благородную, важную работу, профессию, за ваш труд», — подчеркнул он.

Ценность наставничества

По словам губернатора, именно педагог — а он же и наставник — вдохновляет ребенка учиться, помогает раскрыть потенциал и таланты.

«Но, конечно, во многом это заслуга ребят. Как известно, в юном возрасте, да, кто-то с удовольствием грызет гранит науки, кто-то съедает книги, образно говоря. Но чаще всего это происходит тогда, когда ребенка вдохновляет наставник, учитель, когда он раскрывает в нем потенциал и талант. И я очень часто в наших школах вижу именно такие отношения ученика и учителя. Именно в наставничестве, в таком диалоге видно, что ребята добиваются хороших результатов», — отметил Андрей Воробьев.

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