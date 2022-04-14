«Вселяет надежду». Детский омбудсмен ДНР поблагодарила школьников Подмосковья за акцию «Доброе дело»

Школьники из Подмосковья запустили акцию «Доброе дело», чтобы помочь детям Донбасса. Присоединиться к ней может любой желающий, а чтобы узнать, как лучше поддержать ребят из народных республик, в регион пригласили детского омбудсмена ДНР Элеонору Федоренко, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я уже рассказывал об акции „Доброе дело“, которую запустили наши школьники. Ребята предложили всем вместе помочь детям Донбасса, тем, кто сейчас на линии боевых действий. Кто-то приносит рисунки, книги, игрушки, одежду или детское питание. Помочь может каждый желающий», — написал глава Подмосковья в Telegram.

Лучше всего знают, что именно нужно детям в первую очередь, те, кто находится рядом с ними. Поэтому в Московскую область приехала уполномоченный по правам ребенка в ДНР Элеонора Федоренко.

«Элеонора, которая спасает детей и заботится о них долгие годы, сама уроженка Одессы, приехала к нам, чтобы дать дополнительные сведения, подробности, что именно нужно, почему и кому это нужно. Как и куда это будет доставляться. Потому что ситуация сложная и мы должны быть рядом. Конечно, мы хотим, чтобы наши школьники, придя домой, посоветовались с семьей и решили, что они могут. Может быть, это будет рисунок, может быть, что-то более существенное — не важно. Важно, чтобы это было от души и хотелось это сделать», — сказал губернатор.

Федоренко отметила, что в народных республиках есть большая нехватка детского питания, требуются лекарства, препараты для очищения воды, сама вода.

«Вы знаете, что в ДНР ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Конечно, огромные слова благодарности за ваш проект „Доброе дело“. Вы знаете, когда получаем детские рисунки, детское питание, — это греет душу. Это вселяет надежду, что мы вместе, вы рядом с нами, а значит, мы все преодолеем», — поблагодарила омбудсмен.

Акцию «Доброе дело» предложили провести ученики гимназии имени Примакова. Они призвали учеников со всей области подключиться к сбору гуманитарной помощи для Донбасса. Вместе с продуктами, предметами первой необходимости и медикаментами они передают волонтерам созданные своими руками добрые картинки о мире, дружбе и добре.

Источник фото: телеканал «360»

На платформе регионального движения «Волонтеры Подмосковья» можно посмотреть адреса пунктов сбора помощи, графики работы, контактные телефоны и получить всю информацию.