25 марта 2024, 12:17
Акция «Свеча памяти» прошла на Советской площади в Солнечногорске
Сотни жителей Солнечногорска поучаствовали в акции «Свеча памяти» на Советской площади в день общенационального траура. Они поучили память жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall.
Жители Солнечногорска вместе со всей страной выразили поддержку и солидарность раненым и семьям погибших при теракте. К мемориалу «Солнечногорцам — защитникам Отечества» принесли цветы, игрушки, зажгли лампады и свечи.
Реклама
«Сотни свечей зажгли жители Солнечногорска в память о жертвах теракта в „Крокус Сити Холл“. Спасибо всем, кто в этот дождливый вечер пришел на Советскую площадь. Вечная память погибшим. Мы не забудем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошел теракт в Crocus City Hall в Красногорске. По последним данным, в результате погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
Реклама
Реклама