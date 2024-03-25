Подмосковье 25 марта 2024, 12:17 Акция «Свеча памяти» прошла на Советской площади в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Сотни жителей Солнечногорска поучаствовали в акции «Свеча памяти» на Советской площади в день общенационального траура. Они поучили память жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Жители Солнечногорска вместе со всей страной выразили поддержку и солидарность раненым и семьям погибших при теракте. К мемориалу «Солнечногорцам — защитникам Отечества» принесли цветы, игрушки, зажгли лампады и свечи.

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«Сотни свечей зажгли жители Солнечногорска в память о жертвах теракта в „Крокус Сити Холл“. Спасибо всем, кто в этот дождливый вечер пришел на Советскую площадь. Вечная память погибшим. Мы не забудем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Напомним, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошел теракт в Crocus City Hall в Красногорске. По последним данным, в результате погибли 137 человек, число пострадавших выросло до 182.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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