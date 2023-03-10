Подмосковье 10 марта 2023, 10:12 Акция «Покорми птиц» собрала рекордное количество участников в Подмосковье

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Акция «Покорми птиц» прошла в Подмосковье. В ней приняли участие около 140 тысяч человек, рассказали в Минэкологии региона. Они развесили свыше 16 тысяч кормушек.

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По словам главы министерства Тихона Фирсова, в этот раз акция собрала рекордное число участников — в семь раз больше, чем прошлой зимой. Они развешивали кормушки, а также участвовали в мастер-классах и фестивалях. Больше всего человек акция объединила в Пушкино, Одинцове и Красногорске.

«В округах появилось свыше 16 тысяч новых кормушек, существенно расширились форматы участия. Мы очень благодарны всем, кто позаботился этой зимой о птицах. Особая благодарность — родителям и педагогам, которые вывели на акцию десятки тысяч детей», — отметил он.

К кормушкам слетелись редкие птицы. Так, в Кашире подкормиться прилетел серый сорокопут, занесенный в Красную книгу России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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