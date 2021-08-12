Почти 17 тысяч участников «Активного долголетия» Подмосковья побывали на экскурсиях с января

Около 17 тысяч пенсионеров из Подмосковья побывали с января на экскурсиях от проекта «Активное долголетие». Направления всегда разные. Гиды показывают пожилым людям главные достопримечательности региона.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что участники проекта посетили свыше 1,5 тысячи пешеходных и автобусных туров. Экскурсионные поездки в разные города для участников проекта „Активное долголетие“ в Подмосковье проводят каждую неделю комитет по туризму Подмосковья. Наибольшей популярностью пользуются Коломна, Серпухов, Истра, Одинцово и Сергиев Посад. Самыми активными участниками поездок стали пенсионеры из Клина, Мытищ, Химок и Пушкино. Сегодня к проекту «Активное долголетие» подключились уже 62 тысячи жителей Московской области.