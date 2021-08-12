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    12 августа 2021, 11:12

    Почти 17 тысяч участников «Активного долголетия» Подмосковья побывали на экскурсиях с января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 17 тысяч пенсионеров из Подмосковья побывали с января на экскурсиях от проекта «Активное долголетие». Направления всегда разные. Гиды показывают пожилым людям главные достопримечательности региона.

    Почти 17 тысяч участников «Активного долголетия» Подмосковья побывали на экскурсиях с января | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что участники проекта посетили свыше 1,5 тысячи пешеходных и автобусных туров.

    Экскурсионные поездки в разные города для участников проекта „Активное долголетие“ в Подмосковье проводят каждую неделю

    комитет по туризму Подмосковья.

    Наибольшей популярностью пользуются Коломна, Серпухов, Истра, Одинцово и Сергиев Посад.

    Почти 17 тысяч участников «Активного долголетия» Подмосковья побывали на экскурсиях с января | Изображение 2

    Самыми активными участниками поездок стали пенсионеры из Клина, Мытищ, Химок и Пушкино.

    Сегодня к проекту «Активное долголетие» подключились уже 62 тысячи жителей Московской области.