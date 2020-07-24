«Важно для маломобильных пациентов»: 50 передвижных рентген-аппаратов закупили в больницы Подмосковья

В медицинские центры Подмосковья закупили 50 новых передвижных рентген-аппаратов. Современная техника повысит качество диагностики. Вырастет и доступность таких исследований для жителей.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, наличие передвижных аппаратов в больницах особенно важно для маломобильных пациентов.

Такие рентген-аппараты позволяют проводить исследования за пределами рентген-кабинета, в том числе у постели больного Светлана Стригункова.

Она уточнила, что за последние месяцы больницы Подмосковья получили уже 40 таких аппаратов. И еще десять поступят туда в ближайшее время.

«Для проведения качественной диагностики всегда необходима современная медицинская техника», — отметила Стригункова.

Вместе с тем медицинские организации Подмосковья получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

Улучшение эпидемической обстановки уже позволило вернуть к плановой работе 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19. Теперь же воспользоваться ими жителям удастся сразу в нескольких округах.

Пройти КТ-исследование удастся в Лобненской, Лыткаринской, Химкинской, Щелковской, Люберецкой, Одинцовской и других больницах. Их уже начали проводить в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.