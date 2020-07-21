«Закупаем современное оборудование». Подмосковные больницы получили 42 аппарата для УЗИ

Благодаря техническим характеристикам оборудования удастся проводить диагностику на высоком уровне. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Мы продолжаем закупать современное медицинское оборудование для наших больниц и поликлиник — в том числе и диагностическое Светлана Стригункова.

Она уточнила, что за последние два месяца новые аппараты для УЗИ поставили в 24 медицинских центра.

По словам Светланы Стригунковой, «именно точная диагностика позволяет правильно поставить диагноз и назначить лечение».

Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе и шесть аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

Так, например, КТ-исследования вновь запустили в центральных больницах Одинцова, Серпухова, Лобни и Ивантеевки. Их начали проводить в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ.