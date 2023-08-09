Важное 09 августа 2023, 13:44 Губернатор Воробьев: 43 пострадавших поступили в больницу Сергиева Посада после взрыва

Читать 360tv в

Больница в Сергиевом Посаде приняла 43 пострадавших при взрыве на заводе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Еще пять человек могут находиться под завалами — на месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи и три бригады медицины катастроф.

«В районную больницу Сергиева Посада поступило 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести», — сообщил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что к работе на месте происшествия подключили санитарную авиацию.

В больнице усилили бригады экстренной помощи. Мы создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных. Андрей Воробьев

Взрыв прогремел на складе пиротехники. Ударная волна выбила стекла в нескольких жилых домах, частично повредила спортивный комплекс «Луч». Детский сад, расположенный поблизости, эвакуировали, как и всех сотрудников предприятия.

Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков Автор фото: Дмитрий Зайчиков

Губернатор Андрей Воробьев прибыл в больницу, куда доставляют пострадавших. Он подчеркнул, что все пациенты получат необходимую заботу, помогут и тем, чьи квартиры задела ударная волна.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи.

Позвонить можно по номерам: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.