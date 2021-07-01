01 июля 2021, 14:33
Около 250 фермерских ярмарок провели в Подмосковье в июне
Для жителей Подмосковья провели 248 ярмарок в июне. Там можно было выбрать свежие фермерские продукты. Производители получили свыше 11 тысяч торговых мест.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, наибольший спрос был на ягоды и овощи.
В июне провели 248 ярмарок в 50 городских округах
Сергей Воскресенский.
Для сельхозпродукции предоставили не менее 80% торговых мест. Больше всего ярмарок провели в Истре, Красногорске, Люберцах, Одинцове, Пушкино, Сергиевом Посаде, Щелкове.
Ранее Воскресенский сообщил, что Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России.