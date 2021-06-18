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    18 июня 2021, 10:33

    Ягодный урожай начали собирать в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные аграрии приступили к сбору урожая ягод. Садовую клубнику, например, выращивают в Шаховской, причем исключительно на природных удобрениях. Этот округ приступил к ее сбору в числе первых.

    Ягодный урожай начали собирать в Подмосковье | Изображение 1

    Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в Шаховской находится плодопитомник «Ягода-Малина».

    «А отличительной чертой компании в выращивании ягодных культур является использование исключительно природных удобрений, что влияет на экологичность, качество», — отметил он.

    В этом питомнике выращивают американскую высокорослую голубику и садовую землянику.

    На предприятии создано более 35 рабочих мест со средней зарплатой 65 тысяч рублей

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что здесь есть и около 300 сезонных рабочих мест со средней зарплатой 46 тысяч рублей.

    В прошлом году в Подмосковье собрали 1,2 тысячи тонн ягод. Это вывело регион на второе место в России.