Ягодный урожай начали собирать в Подмосковье

Подмосковные аграрии приступили к сбору урожая ягод. Садовую клубнику, например, выращивают в Шаховской, причем исключительно на природных удобрениях. Этот округ приступил к ее сбору в числе первых.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в Шаховской находится плодопитомник «Ягода-Малина».

«А отличительной чертой компании в выращивании ягодных культур является использование исключительно природных удобрений, что влияет на экологичность, качество», — отметил он.

В этом питомнике выращивают американскую высокорослую голубику и садовую землянику.

На предприятии создано более 35 рабочих мест со средней зарплатой 65 тысяч рублей Сергей Воскресенский.

Он добавил, что здесь есть и около 300 сезонных рабочих мест со средней зарплатой 46 тысяч рублей.

В прошлом году в Подмосковье собрали 1,2 тысячи тонн ягод. Это вывело регион на второе место в России.