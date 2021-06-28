Около 60 ярмарок провели в Подмосковье на выходных

Около 60 ярмарок развернули на прошедших выходных в Подмосковье. Жители смогли приобрести здесь самые свежие продукты, рассаду и другие товары.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ярмарки работали в 34 городских округах.

Всего организовали более двух тысяч торговых мест Сергей Воскресенский.

Участие приняли фермеры, монастырские подворья, крупные производители, сыроделы и не только.

Жители увидели широкий ассортимент сыра, молока, колбас, мяса, овощей, рыбы, хлеба, круп и кондитерских изделий.

Также продавцы представили различную рассаду. А именно материал для выращивания плодовых деревьев, кустарников, овощей, ягод, цветов.

Ярмарки прошли соблюдением эпидемических требований, подчеркнул Воскресенский.

А на полях ПМЭФ он рассказал «360», что за время пандемии Подмосковье получило рекордный урожай. Помогли аграрии и технологии.