facebook_pixel
    28 июня 2021, 15:24

    Около 60 ярмарок провели в Подмосковье на выходных

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Около 60 ярмарок развернули на прошедших выходных в Подмосковье. Жители смогли приобрести здесь самые свежие продукты, рассаду и другие товары.

    Около 60 ярмарок провели в Подмосковье на выходных | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, ярмарки работали в 34 городских округах.

    Всего организовали более двух тысяч торговых мест

    Сергей Воскресенский.

    Участие приняли фермеры, монастырские подворья, крупные производители, сыроделы и не только.

    Жители увидели широкий ассортимент сыра, молока, колбас, мяса, овощей, рыбы, хлеба, круп и кондитерских изделий.

    Около 60 ярмарок провели в Подмосковье на выходных | Изображение 2

    Также продавцы представили различную рассаду. А именно материал для выращивания плодовых деревьев, кустарников, овощей, ягод, цветов.

    Ярмарки прошли соблюдением эпидемических требований, подчеркнул Воскресенский.

    А на полях ПМЭФ он рассказал «360», что за время пандемии Подмосковье получило рекордный урожай. Помогли аграрии и технологии.