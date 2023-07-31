Москва 31 июля 2023, 12:54 ТЦ «Времена года» в Москве может возобновить работу 2 августа Возобновление работы торгового центра «Времена года» в Москве перенесли на 2 августа Телеканал «360»

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Торговый центр «Времена года» может возобновить работу со 2 августа. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комплекса.

Как уточнили СМИ, торговый центр на Кутузовском проспекте не сможет открыться в понедельник, как планировалось ранее.

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«Второго августа уже в полной мере заработает», — рассказали журналистам в пресс-службе.

22 июля в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Авария унесла жизни четырех сотрудников ТЦ, еще 11 человек попали в больницу с ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Главному инженеру частной компании, отвечавшей за работу инфраструктуры торгового центра, грозит до семи лет колонии. Других фигурантов сейчас устанавливает следствие.

Ранее выжившая сотрудница комплекса рассказала, как выбиралась из ТЦ «Времена года» после аварии.