24 июля 2023, 19:39
«Если мы здесь останемся, мы умрем». Выжившая сотрудница рассказала, как выбиралась из ТЦ «Времена года»
Сотрудница «Глобус Гурмэ» Патимат рассказала, как ей удалось выбраться из ТЦ «Времена года
Выжившая сотрудница гипермаркета «Глобус Гурмэ» Патимат рассказала Telegram-каналу 112, как ей удалось спасти, когда в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. По словам женщины, она выбиралась из магазина по колено в кипятке, понимая, что это шанс выжить.
«Труба порвалась, мы рядом были в пекарне. Убежать не успели — вода сразу в пекарню пошла. Я другой женщине сказала: пойдем. Она говорит: „Куда ты бежишь — кипяток“. Я говорю: „Если мы здесь останемся, мы умрем“», — рассказала Патимат.
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Женщина добавила, что все произошло мгновенно, никто этого не ожидал. Поэтому многие просто не успели правильно отреагировать и быстро покинуть помещение. Сама она, несмотря на сильную боль, смогла по кипятку добраться до первого этажа торгового комплекса. Там ей уже помогли медики.
Сейчас Патимат лежит в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
В ЧП в торговом центре «Времена года» от крайне сильных ожогов и болевого шока погибло четыре женщины, все они работали в служебных помещениях «Глобус Гурмэ».
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
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