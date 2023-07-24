Происшествия 24 июля 2023, 19:39 «Если мы здесь останемся, мы умрем». Выжившая сотрудница рассказала, как выбиралась из ТЦ «Времена года» Сотрудница «Глобус Гурмэ» Патимат рассказала, как ей удалось выбраться из ТЦ «Времена года

Читать 360tv в

Выжившая сотрудница гипермаркета «Глобус Гурмэ» Патимат рассказала Telegram-каналу 112, как ей удалось спасти, когда в ТЦ «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. По словам женщины, она выбиралась из магазина по колено в кипятке, понимая, что это шанс выжить.

«Труба порвалась, мы рядом были в пекарне. Убежать не успели — вода сразу в пекарню пошла. Я другой женщине сказала: пойдем. Она говорит: „Куда ты бежишь — кипяток“. Я говорю: „Если мы здесь останемся, мы умрем“», — рассказала Патимат.

Реклама

Женщина добавила, что все произошло мгновенно, никто этого не ожидал. Поэтому многие просто не успели правильно отреагировать и быстро покинуть помещение. Сама она, несмотря на сильную боль, смогла по кипятку добраться до первого этажа торгового комплекса. Там ей уже помогли медики.

Сейчас Патимат лежит в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В ЧП в торговом центре «Времена года» от крайне сильных ожогов и болевого шока погибло четыре женщины, все они работали в служебных помещениях «Глобус Гурмэ».