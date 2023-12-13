Москва 13 декабря 2023, 09:03 Синоптик предупредил москвичей о «балтийском синдроме» Синоптик Тишковец спрогнозировал снегопад в Москве 13 декабря Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В Москве 13 декабря пройдет снег, столбик термометра опустится до -7 градусов. Из-за «балтийского синдрома» воздух покажется более холодным, чем есть, заявил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии, связанного с атлантическим циклоном, из-за чего небо продолжит хмуриться, под порывистый ветер осыпаясь снегом в количестве двух-трех миллиметров, немного похолодает», — сказал он.

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Погода останется аномально холодной, на три-четыре градуса ниже многолетних значений, и характерной скорее для января, чем для декабря. Евгений Тишковец сообщил, что в Москве днем температура воздуха составит -7…-9 градусов, в Подмосковье -5…-10 градусов. Подует юго-восточный порывистый ветер скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 750 миллиметров ртутного столба.

Синоптик предупредил о «балтийском синдроме». Из-за ветра и высокой влажности москвичам покажется, что температура воздуха ниже, чем на термометре. Евгений Тишковец сообщил, что по ощущениям похолодает до -15 градусов.

Из-за сильных осадков на МЦД-3 (D3) увеличили интервал движения некоторых поездов. К концу недели столичный регион накроет циклон «Ваня». Синоптики заявили о потеплении и сильных метелях.