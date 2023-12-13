Москва 13 декабря 2023, 08:28 Интервал между рейсами на МЦД-3 увеличили из-за снегопада Дептранс: на МЦД-3 увеличили интервалы движения из-за сложных погодных условий Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Интервалы движения между некоторыми рейсами на МЦД-3 (D3) 13 декабря увеличили. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал», — уточнили и в Дептрансе.

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Специалисты работают над тем, чтобы восстановить штатный интервал между поездами. В Дептрансе жителей столицы предупредили, что снег будет идти целый день. Водителям посоветовали не ездить на своих авто, а выбрать городской транспорт.

«Будьте внимательны за рулем! Соблюдайте дистанцию, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения», — добавили в департаменте.

Зимой тормозной путь длиннее, поэтому так важно соблюдать дистанцию при движении. Водителям также напомнили, что на Дмитровском шоссе и двух участках МКАД идут строительные работы.

Сильнейшие осадки в Москву принес циклон «Ваня». Он принесет повышение температуры, но мощные снегопады. Самая ненастная погода придется на 14 декабря.