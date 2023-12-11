Москва 11 декабря 2023, 10:52 Снежное потепление пообещали москвичам в понедельник и вторник Синоптик Леус пообещал москвичам потепление и снег 11 и 12 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник и вторник в Москве потеплеет и пойдет снег. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, Москва и область будут находиться под влиянием атлантического циклона. Он приведет к облачной погоде, местами — к снегопаду и слабой метели.

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В понедельник температура воздуха будет около минус 6-8 градусов в столице и минус 5-10 — в Подмосковье. Ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 749 миллиметров ртутного столба, этот показатель немного превысит норму.

Во вторник столбик термометра покажет минус 5-7 градусов, временами будет идти снег.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что потепление придет в Москву 12 декабря. Температура установился на уровне -5 градусов.