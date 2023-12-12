Экология 12 декабря 2023, 21:57 Сильный ветер, метели и заносы на дорогах. Чего ждать от циклона «Ваня» Метеоролог Позднякова: мощный снегопад обрушится на Москву 15 декабря РИА «Новости»

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Синоптики предупредили жителей Москвы о циклоне, который немецкие специалисты назвали «Ваня» (Vanja). Он принесет в столицу сильнейшие осадки. Самым сложным для жителей мегаполиса окажется конец недели. Особенно это касается ситуации на дорогах, рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Далее — ее прямая речь.

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Морозы пойдут на убыль

Все-таки российские специалисты избегают названий для этих циклонов, антициклонов и так далее. Это вот Запад, западники, причем это коммерческие проекты, как правило. Только тропические циклоны имеют официальное право получать имена собственные. Поэтому давайте не будем называть его никаким именем, а уж тем более хорошим русским именем Иван.

Действительно, это такой циклон, который сформировался над Балканами. Он будет иметь все черты южного циклона, то есть он будет полон тепла и влаги. Значит, выходя на нашу территорию через Молдавию, он принесет нам повышение температуры. Морозы пойдут на убыль, температура будет хотя и ниже климатической нормы градуса на два-три, но все-таки уже не такие крепкие морозы, как у нас наблюдались на прошлой неделе.

Сайт мэра и правительства Москвы

Когда на Москву обрушатся метели?

Что касается осадков. Уже начиная с четверга, циклон будет проявлять себя. У нас начнется более значимый снег, когда за 12 часов может выпасть до трех сантиметров осадков. Но самая ненастная погода придется на пятницу. И ночью, и днем в пятницу будет сильный снег с метелью. Все это приведет к тому, что на дорогах образуются снежные заносы.

То есть для пятницы это будет очень неприятная ситуация, особенно на дорогах, потому что многие будут выезжать на выходные и так далее. Это нужно иметь ввиду. Порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду, что приведет к формированию метели и к переметанию снега.

РИА «Новости»

Выпадет рекордное количество осадков

Мы считаем, что за последние три дня — среда, четверг и пятница — на столичный регион может выпасть где-то 60-70% от месячной нормы осадков. Постольку на каждой станции своя норма, для примера скажу, что на климатической станции ВДНХ Москвы количество осадков в декабре составляет 52 миллиметра. Так что, считайте, может выпасть где-то 30-35 миллиметров в виде снега — это значительное количество.

Не исключено, что в пятницу у нас будет установлен новый суточный рекорд по осадкам. Значительное количество снега, которое выпадет при отрицательной температуре воздуха, приведет к тому, что к утру субботы высота снежного покрова в Москве превысит 50 сантиметров. Это будет рекордно высоким снегом для декабря-месяца в столице.