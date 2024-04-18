Эксклюзив 18 апреля 2024, 13:10 «Не апокалипсис». Прогноз разрушительного шторма в Подмосковье опровергли Синоптик Шувалов: штормовой ветер в Москве и Центральной России прекратится РИА «Новости»

Читать 360tv в

Циклон принесет в регионы Центральной России сильный дождь и ветер, однако непогода прекратится через сутки. Синоптик Александр Шувалов не подтвердил «360» прогноз о разрушительном девятибалльном шторме в Москве и Подмосковье.

«Не ожидаются две трети нормы осадков. В ночь с четверга на пятницу выпадет от силы до 10-12 миллиметров, а это треть месячной нормы. Но не апокалипсис, учитывая, что наша месячная норма около 40 миллиметров. Это максимум ведро воды на квадратный метр, ничего особенного не будет», — сказал он.

Реклама

К утру 19 апреля, по прогнозу синоптика, осадки начнут слабеть. Однако когда они прекратятся, поднимется ветер. Александр Шувалов сказал, что его скорость — по нижней границе штормовых значений.

Мы попадем в зону сильных барических градиентов, и южный ветер в порывах может превысить 15-17 метров в секунду. Думаю, что до 20 метров дело не дойдет, но небольшая вероятность есть. И температура будет еще не очень низкая, +15…+17 градусов.

Непогода придет не только в Москву и Подмосковье, но и Тульскую, Рязанскую, Владимирскую области. Александр Шувалов предупредил, что скорость ветра в этих регионах порывами достигнет 13-18 метров в секунду. Сильный ветер с метелью возможны в тыловой части циклона, а именно на северо-западе России — в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге. Синоптик назвал это ренессансом зимы.

«В дальнейшем опять-таки никакого апокалипсиса я не вижу. Да, снизится температура. В субботу дожди ослабнут, но ничего сверхъестественного не будет. Может где-то на севере и востоке Московской области пара снежинок упасть, вот и все», — сказал он.

Александр Шувалов предупредил, что это нельзя назвать погодной аномалией. Он объяснил, что ветер и осадки усилятся из-за особенностей подъема циклона с юга на север, от Черного моря к Балтийскому. По словам синоптика, непогода продлится около суток.