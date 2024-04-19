Важное 19 апреля 2024, 13:58 Скорость движения на трассе М-11 «Нева» ограничили из-за снегопада «Автодор» снизил разрешенную скорость движения по трассе М-11 «Нева» до 70 км/ч Соцсети

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В Новгородской и Ленинградской областях ограничили максимальную скорость движения по трассе М-11 «Нева» из-за погодных условий. Автомобилистам разрешили разгоняться до 70 километров в час, сообщил «Автодор».

«В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 „Нева“ снижена до 70 километров в час в Ленинградской и Новгородской областях. Будьте внимательны!» — объявила пресс-служба.

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В обычные дни действовало ограничение до 120 километров в час. «Автодор» сообщил, что на дороги вышла снегоуборочная техника, и призвал в ближайшие выходные не выезжать на летних шинах. Пресс-служба предупредила, что снегопад может затянуться до вечера 20 апреля.

Сильная метель началась в Ленобласти 19 апреля. «360» показал видео снегопада. В Новгородской области припорошило деревья и дома. Синоптик Александр Шувалов объяснил, что северо-запад России попал в тыловую часть циклона.