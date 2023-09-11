Эксклюзив 11 сентября 2023, 14:30 Школьница из Кирова выкупила первый ряд на сеанс «Барби» в Москве для своих игрушек Маленькая КВНщица из Кирова выкупила в Москве первый ряд в кино на сеанс «Барби» Телеканал «360»

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Школьница из Кирова Елизавета Караваева прославилась после того, как выкупила первый ряд в кинотеатре Москвы на сеанс фильма «Барби». На кресла она рассадила свои игрушки. Подробнее об этом «360» рассказал отец девочки, Иван Караваев.

По его словам, в Москву семья приехала после того, как показ фильма отменили в Кирове по неизвестным причинам. Местный кинотеатр прислал письмо, где заверил, что деньги за билеты будут возвращены.

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«Лиза очень долго копила деньги, хотела сделать из просмотра небольшое шоу. Она у нас участница команды КВН, выступает давно. И хотела сделать из похода в кинотеатр шоу с игрушками. Она выкупила первый ряд, тридцать мест со своих карманных денег», — поделился отец школьницы.

В Москве родители сделали видео о просмотре долгожданного для школьницы фильма, которое девочка позже сама смонтировала.

Ранее Минкульт России отказался выпускать в прокат фильм режиссера Греты Гервиг «Барби» через принудительное лицензирование. Та же участь ждала и вышедший в тот же день фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В качестве причины подобного решения в российском ведомстве назвали несоответствие обеих картин традиционным ценностям.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усомнилась в высказанной Минкультом формулировке отказа и заявила, что скорее фильмы не хотели вводить в российский прокат даже принудительно из-за авторских прав.

Позже кинотеатры в Москве анонсировали показ обоих фильмов — некоторые под оригинальными названиями, некоторые — с русифицированными.