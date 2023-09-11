11 сентября 2023, 14:30
Школьница из Кирова выкупила первый ряд на сеанс «Барби» в Москве для своих игрушек
Маленькая КВНщица из Кирова выкупила в Москве первый ряд в кино на сеанс «Барби»
Школьница из Кирова Елизавета Караваева прославилась после того, как выкупила первый ряд в кинотеатре Москвы на сеанс фильма «Барби». На кресла она рассадила свои игрушки. Подробнее об этом «360» рассказал отец девочки, Иван Караваев.
По его словам, в Москву семья приехала после того, как показ фильма отменили в Кирове по неизвестным причинам. Местный кинотеатр прислал письмо, где заверил, что деньги за билеты будут возвращены.
Реклама
«Лиза очень долго копила деньги, хотела сделать из просмотра небольшое шоу. Она у нас участница команды КВН, выступает давно. И хотела сделать из похода в кинотеатр шоу с игрушками. Она выкупила первый ряд, тридцать мест со своих карманных денег», — поделился отец школьницы.
В Москве родители сделали видео о просмотре долгожданного для школьницы фильма, которое девочка позже сама смонтировала.
Ранее Минкульт России отказался выпускать в прокат фильм режиссера Греты Гервиг «Барби» через принудительное лицензирование. Та же участь ждала и вышедший в тот же день фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В качестве причины подобного решения в российском ведомстве назвали несоответствие обеих картин традиционным ценностям.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина усомнилась в высказанной Минкультом формулировке отказа и заявила, что скорее фильмы не хотели вводить в российский прокат даже принудительно из-за авторских прав.
Позже кинотеатры в Москве анонсировали показ обоих фильмов — некоторые под оригинальными названиями, некоторые — с русифицированными.
Кино
Москва 2023
Реклама
Реклама