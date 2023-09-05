05 сентября 2023, 13:05
Московский кинотеатр анонсировал фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» под другими названиями
Baza: кинотеатр «Радуга» в Москве русифицировал фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»
Московский кинотеатр «Радуга» анонсировал показы голливудских премьер «Оппенгеймер» и «Барби» под новыми названиями — «Дубак» и «Быстрые свидания». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Планировалось, что фильм «Дубак» будут показывать с седьмого сентября, а фильм «Быстрые свидания» — с девятого сентября. К настоящему моменту анонсы сеансов с сайта кинотеатра пропали.
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По информации Baza, в других кинотеатрах увидеть фильм «Оппенгеймер» можно и под оригинальным названием. Первые сеансы пройдут уже сегодня.
Ранее в Минкультуры заявили, что «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют традиционным ценностям и отказались выпускать кинохиты в России через принудительное лицензирование.
Кино
Москва 2023
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