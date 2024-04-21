Москва 21 апреля 2024, 11:07 Мощный ветер обрушится на Москву МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 18 метров в секунду Пресс-служба МЧС

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Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде. На столицу в течение пары часов обрушится мощный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В ближайшие два часа с сохранением до 20:00 21 апреля в Москве ожидаются порывы ветра 13-18 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

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Автомобилистам посоветовали не превышать скорость, парковаться вдали от деревьев, не совершать резкие маневры и соблюдать дистанцию до едущих впереди машин. Пешеходам, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

«Будьте внимательны и осторожны!» — призвали в ГУ МЧС.

Ранее, 19 апреля, сильный ветер повалил деревья в Москве, а также сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Столичные парки временно закрыли в преддверии шторма.