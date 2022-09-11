Украина призналась, что боится зимы | 360°

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Украина призналась, что боится зимы

Секретарь СНБО Украины Данилов: страну ждет крайне тяжелая зима из-за проблем с ЗАЭС

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Если Украина перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, то ее ждет крайне тяжелая зима. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов в интервью LB.ua.

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал он.

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При этом Данилов отметил, что проблемы могут возникнуть не только из-за ЗАЭС.

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Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке прекратила принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, технические возможности для ее передачи имеются. Сейчас ЗАЭС, самая крупная атомная станция в Европе, передает электроэнергию на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ оператор Запорожской АЭС может остановить ее последний работающий реактор. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию критической и призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

Украина

АЭС

Обстановка в Запорожье

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