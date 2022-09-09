Единственный работающий реактор ЗАЭС оказался под угрозой остановки | 360°

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09 сентября 2022, 17:52

Единственный работающий реактор ЗАЭС оказался под угрозой остановки

Глава МАГАТЭ Гросси: оператор ЗАЭС может остановить ее единственный реактор

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Оператор Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов может остановить ее последний работающий реактор. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ понимает, что оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора. Тогда вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов для обеспечения жизненно важных функций ядерной безопасности и физической безопасности», — подчеркнул Гросси.

Он добавил, что в этом случае оператор также не сможет запустить реакторы вновь, если внешнее электроснабжение не будет «надежно восстановлено».

Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить все обстрелы в районе Запорожской АЭС. Он отметил, что ситуация становится «все более опасной»: инфраструктуру ремонтируют, но она снова получает повреждения.

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«Это совершенно неприемлемо и не может продолжаться», — заявил Рафаэль Гросси.

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