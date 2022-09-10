Власти Запорожья сообщили, что Украина сама перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС | 360°

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Власти Запорожья сообщили, что Украина сама перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

Мир

10 сентября 2022, 08:33

Власти Запорожья сообщили, что Украина сама перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

Член совета ВГА Запорожья Рогов: Украина сама перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

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Украина в одностороннем порядке прекратила принимать электроэнергию с Запорожской АЭС, технические возможности для ее передачи имеются. Об этом рассказал РИА «Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — сообщил Рогов.

Сейчас ЗАЭС, самая крупная атомная станция в Европе, передает электроэнергию на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей.

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Ранее стало известно, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ оператор Запорожской АЭС может остановить ее последний работающий реактор. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал ситуацию критической и призвал немедленно прекратить обстрелы в районе атомной станции.

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